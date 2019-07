Samme måde som sidste år. Samme måde som hvert eneste år. Norsk ægtepar har fundet verdens bedste sted at hygge sig og slappe af. For 21 år i træk er de i Bogense.

- Her er så skønt og så roligt. Bogense er vores ferieparadis.

De har som frie autocamper-fugle besøgt en stribe europæiske lande og ved således, at der også kan være skønt andre steder i verden, men Bogense bliver ved at tiltrække dem som en magnet, de ikke kan modstå. 21 år i træk har de besøgt byen, hvor Gjertrud Langbråten "vil køres hen", hvis hun engang skal på plejehjem.

For hov, der var Gjertrud og Erik Langbråten igen. Foran deres autocamper og få meter fra, hvor De Bevaringsværdige Sejlskibe lægger til i weekenden. Det norske ægtepar på henholdsvis 71 og 73 år sad samme sted, som de sad sidste år, og samme sted som de har tænkt sig at sidde næste år og næste år igen.

Bogense: Normalt skal man vare sig med at fortælle den samme historie igen . Men nogle historier fortjener en gentagelse.

Også til Rosenfestival

Med benene oppe og med strikketøjet i hænderne hyggede hun sig, som hun altid gør i sin anden hjemby. Før han forlod arbejdsmarkedet, kørte Erik Langbråten lastbilchauffør i 43 år. Inden for de næste par uger skal han have fornyet kørekortet. Derfor bliver parret nødt til at vende hjem til Mysen i Østfold mellem Oslo og den svenske grænse, hvor de har en lejlighed. Når formaliteten med kørekortet er ordet, sætter de atter kursen mod Bogense.

- Vi vil ikke gå glip af Rosenfestival. Det bliver vores tredje besøg i Bogense i år.

De har fået ordnet det sådan, at deres vante plads på havnen bliver reserveret til dem. De har et skilt, de kan sætte op, så der ikke opstår misforståelser. Deres naboer i weekenden, svenske autocampere, trak overbærende på skuldrene.

- Hvad skal vi gøre? De er fra Norge. Vi er fra Sverige..., sagde de, hvorefter Gjertrud grinede og strikkede videre.