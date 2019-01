Vores far Poul Hansen sov stille ind på Stenstrup Plejecenter d. 14. januar 2019.

Far voksede op på Bødkerbakken i Stenstrup hos sin mormor, morfar og morbror.

Han blev uddannet tømrer hos naboen tømrermester Thorvald Hansen, og det blev til mange år som tømrer hos forskellige mestre.

Soldatertiden var i Randers hos Dragonerne, og han var derefter i to år udsendt soldat med Den Danske Brigade i Itzehoe i Tyskland. Han talte ofte om sin tid som soldat og fik og skrev i mange år julekort med tidligere soldaterkammerater.

Mor og far mødte hinanden i Stenstrup først i 50érne, da mor kom i huset på Stationsvej.

De blev gift i 1957 i Øster Skerninge Kirke og holdt i 2017 diamantbryllup med stor fest med familie og venner i Øster Skerninge Forsamlingshus.

De første fem år boede de til leje i Hundtofte, inden de i 1962 flyttede til et hus på Tværvej, som far byggede med gode venners hjælp.

Sport var fars et og alt, især fodbold, som han dyrkede til han var næsten 50 år. I hans unge dage spillede han på Stenstrup Boldklubs bedste hold i Fynsserien.

De klarede sig godt en sæson, og det endte med en pokalkamp mod Vejle med landholdspiller Knud Lundberg på deres hold - kampen var på tipskuponen. Det var så stort et tilløbsstykke dengang i 50´erne, at de kom cyklende fra Svendborg for at se kampen.

Far var medlem i Stenstrup Boldklub fra han var syv år, og han var medlem til sin død. Han blev i 2008 udnævnt til æresmedlem i klubben. En meget stor ære for ham.

Efter sin aktive karriere var han træner for diverse drengehold og hjalp til her og der i klubben. I over 30 år passede han og mor klubhuset. Far bar trøjer over til kamp, hejste flag, pumpede bolde og meget mere. I 1982 fik klubben nyt klubhus bygget af frivillig arbejdskraft, her lagde far også mange timer.

Da han fyldte 60 år, valgte han at gå på efterløn.

Efter stop på arbejdsmarkedet fik han endnu mere til tid til haven, drivhuset mm - som bugnede af grøntsager og altid var "velfriseret". Han hjalp os børn, når vi havde opgaver i hus og/ eller have. Han sagde aldrig nej. Han havde energien.

Far var et flittigt og nøjsomt menneske.

I 2003 døde vores yngste bror - en stor sorg, som tog hårdt på vores forældre.

Mor og far har efter mange år på Tværvej, nogle af de samme naboer endnu. Det er blevet til mange fester, hygge og ja, bare lige en snak over hækken.

Kortklubben med de nære naboer var i mange år, og de spillede penge ind. Det er blevet til mange ture rundt i landet og også på charterrejser.

Som næsten 80 år får far konstateret parkinson. Det blev en anden hverdag, da han ikke mere kunne køre bil, og han fik sværere og sværere ved at komme ud, som årerne gik.

Ved hjælp af Hjemmepleje Vest i Svendborg Kommune og vores mor kunne far blive i eget hjem og var kun væk fra hjemmet en måneds tid først på Svendborg Sygehus og derefter på Stenstrup Plejecenter.

Far efterlader sin hustru Inge, 2 børn, 7 børnebørn og et oldebarn.

Æret være hans minde.