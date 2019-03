Vil lytte og gå i dialog: Ny børnehaveleder glæder sig til at komme i gang med arbejdet

Marstal: I fredags startede 56-årige Lone Møller Nielsen i sit nye job som leder af børnehuset Mopælappen i Marstal.

Hun fik den bedste velkomst, hun kunne ønske sig, fortæller hun til avisen, som hun møder kun to timer efter, at hun er startet i sit nye job.

- Jeg har fået en fantastisk start i mit nye job. Jeg har fået talt med en masse forældre, fordi der var forældrekaffe i børnehaven, da jeg ankom, og jeg har med det samme kunnet mærke, at der er et stærkt forældreengagement i huset. Det sætter jeg stor pris på, siger Lone Møller Nielsen.

Igennem de sidste 20 år har hun arbejdet som leder i et børnehus i Odense Kommune, og den erfaring vil hun trække på i sit nye job på Ærø.

- Man kan sige, at alt det pædagogiske og ledelsesmæssige har jeg siddende på rygraden, så her i opstarten vil jeg mest koncentrere mig om at lære børnehuset at kende. Jeg skal finde ud af, hvad der foregår i huset, hvem børnene, forældrene og medarbejderne er, og jeg skal finde ud af, hvor huset er på vej hen. Susanne (Petersen, den konstituerede leder, red.) er her lidt endnu, så hende vil jeg kunne trække lidt på, siger Lone Møller Nielsen.

Med kun to timers erfaring som leder af Mopælappen, har hun ikke noget konkret svar på, i hvilken retning børnehuset skal bevæge sig.

- Det er svært at svare på efter kun to timer i jobbet, men jeg kan sige, at jeg vil gøre meget for, at vi har en høj faglighed, og at vi har fokus på den opgave, som skal løses, siger Lone Møller Nielsen og uddyber:

- Vi skal løse det pædagogiske arbejde, som der forventes af os - både af kommune og forældre - og jeg kan jo se, når jeg kigger mig rundt, at der allerede er gang i en masse ting, siger Lone Møller Nielsen.

Den nye børnehaveleder bor i dag på Sydfyn, men hun har planer om at flytte til Ærø, når lejligheden byder sig.

- Ærø er en fantastisk ø med masser af natur og kultur. Min datter, svigersøn og barnebarn bor i Odense, men de er jo ikke længere end en færgetur væk, siger Lone Møller Nielsen.