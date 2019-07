Tennisveteran håber på revanche på hjemmebane

Bettina Pedersen fravalgte som ung at forfølge en karriere inden for tennissporten. Hun valgte familieliv og uddannelse, men har aldrig mistet lysten til at svinge ketcheren og konkurrere. Det gør hun nu som tennisveteran og er også med, når der afvikles DM for tennisveteraner i Svendborg i denne uge. Betina Pedersen, tennisveteran. Foto: Katrine Becher Damkjær