Sygeplejersker fra Hospice åbner Nada-café i Svendborg: - Nåle i ørerne sænker skuldrene

Sygeplejersker fra Hospice Svendborg har etableret en Nada-café i frivillighuset ved havnen, hvor alle har mulighed for at få billig nålebehandling i ørerne mod blandt andet stress og søvnløshed. En af dem er Gerda Egedorf, der sammen med sine kollegaer ser ud til at have skabt en succeshistorie på blot et par uger.