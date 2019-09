Susanne fik to hjerneblødninger: Så startede hun sin egen klinik

Anden gang hun fik en hjerneblødning, var det så alvorligt, at hun skulle opereres. Eller rettere; hun blev tilbudt at få en operation. Men Susanne Gregersen sagde nej.

Da Susanne Gregersen fik den første hjerneblødning, kunne hun mærke, at der skulle ske noget nyt. Så ved siden af hendes job som underviser på Svendborg Erhvervsskole, begyndte hun at uddanne sig inden for alternativ behandling - først som hypnoseterapeut, og som tiden gik, tog hun også en NRP- (Neuro Lingvistisk Programmering, red.) og coachuddannelse.

50-årige Susanne Gregersen har fået to hjerneblødninger, men sygdomsforløbet har gjort hende klogere på sig selv, så hun nu arbejder for at hjælpe andre med deres helbred. Foto: Anna Stærbo

Hendes forberedelser bar frugt, og operation kunne ikke have gået bedre. Lægen sagde til hende efterfølgende, at "hvis alle gjorde det, du gjorde, ville vi have et bedre og billigere system - og vil ville have gladere mennesker."

- Jeg lavede ikke andet i de seks uger end at forsøge at blive klar. Hele min verden handlede om, at jeg skulle være klar fysisk og mentalt. Jeg lærte mindfulness, mentaltræning, undersøgte hvordan jeg skulle spise, motionere, og jeg brugte alt, jeg kunne, fra mine uddannelser.

- Og jeg kan godt være kritisk over for det lægelige system, men lige dér var der virkelig et menneske, som trådte i karakter. Det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til.

Men så ringede lægen til hende, og sagde: "Susanne, du skal opereres. Det kan ske på to måder - enten kommer du ind med en ambulance til et træt reservehold, eller også sætter vi to en dato, og så sætter jeg det bedste hold."

Tror på tankens magt

Efter operationen havde hun startet sin egen klinik, men hun følte, at hun manglede kollegaer. Sådan blev Helhedshuset til.

- Der er et ordsprog, der hedder "nød lærer nøgen kvinde at spinde". Og jeg tror, at hvis man er syg, er man mere åben for at se på de muligheder, der er, siger Susanne Gregersen, der ikke mener, man skal være bange for at skabe et falsk håb.

- Vi lover aldrig, at vi kan helbrede noget som helst. Men jeg tror ikke, der er noget falsk håb. Håb er håb. Og nogle gange tror jeg, man kan blive rask af håb.

Hun har altid brugt alternativ behandling - fordi hun tror på tankens magt.

- Det er både på grund af en følelse og en interesse. Og jeg tror på, vi er forbundet med en større kraft, end vi nogle gange tror. Jeg vil ikke sige, at vi kan tænke os hverken rige eller raske, men tankerne har helt sikkert end kæmpe indflydelse. Og så handler det om at tage medansvar for sig selv og tage del i sin egen helbredelse.

Helhedshuset har otte forskellige behandlere med forskellige uddannelser, som arbejder tværfagligt, og huset tilbyder både individuelle behandlinger, workshops og foredrag samt kurser og forløb. Den 1. september fylder Helhedshuset tre år.

- Jeg er meget taknemmelig for, at folk har kommet her så længe, siger Susanne Gregersen, der i anledning af jubilæet tilbyder gratis workshop og rabatter i hele september.