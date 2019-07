Noget legetøj er vi bare vilde med, uanset hvor i verden vi bor. Lego for eksempel.

Men også legetøj, hvor hjernen skal bruges til at tænke hurtigt, kan blive en succes. Spørg bare Ernõ Rubik. Han er ungarer, og det var ham, der skabte "Rubiks terning", eller professorterningen, som den kendes i Danmark.

Han udviklede den tilbage i 1974, og terningen har lige siden præget hans liv. Den 13. juli fylder han 75.

Der holdes stadig konkurrencer rundt om for at se, hvem der hurtigst kan løse terningen, og det er ikke kun i vores del af verden. I april skrev eksempelvis Ghanas Nyhedsbureau (GNA), at landets første konkurrence i at samle terningen på tid var blevet holdt på landets skoler.

Verdensrekorden menes at være fra 2018 og blev sat af kineseren Yusheng Du, der brugte 3,47 sekunder på at få terningens ni kvadrater på hver side drejet på plads, så hver side har sin egen farve.

Ernö Rubik blev uddannet som arkitekt på det tekniske universitet i Budapest i 1967. Senere læste han design på den ungarske kunsthåndværkerskole. Han var klar med sin terning i 1974, da han var blevet professor i arkitektur. Det var under den kolde krig - Ungarn lå i den kommunistiske Østblok - men terningen slog alligevel igennem i Vesten, dog først lidt senere.

I et interview med avisen Hungary Today den 1. januar i år fortæller Rubik, at interessen i Vesten eksploderede fra 1980 og tre år frem. Derefter begyndte efterspørgslen at flade ud.