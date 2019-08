Povl Pedersen kunne sælge sand i Sahara

Povl Pedersen, Rudkøbing, er død, 81 år.

Han blev født i oktober 1937 i Faaborg, hvor han også blev udlært som pølsemester på Faaborg Slagteri, og håndværket glemte han aldrig - heller ikke selv om han for mere end 40 år siden skiftede slagteriarbejdet ud med jobbet som salgskonsulent for OTI-pak. Når julen nærmede sig, var det til stadighed Povl Pedersen, der for familie og venner stod for rullepølsen, spegepølsen og leverpostejen, mens hustruen Julie tog sig af syltningen. Og maden var så efterspurgt, at han nogle gange helt forpustet måtte konstatere, at han nok igen havde været lidt for flink til at sige ja til at hjælpe, men han nåede det altid, så julefreden kunne sænke sig.

Povl Pedersen nåede vidt omkring. Efter han blev færdiguddannet som pølsemester i Faaborg nåede han forbi Sverige, Års, Odense og Holbæk, hvor han gjorde sig som såvel pølsemester som fabriksmester. Særligt stort aftryk efterlod tiden i Års. Her mødte han nemlig sin senere hustru Julie Rumin, der arbejdede på slagteriets kontor. De to fik senere to børn sammen.

I 1970 blev han tilbudt arbejde på svineslagteriet i Rudkøbing, og familien slog sig ned og blev boende. De byggede hus, og mens Julie gik hjemme med børnene, passede Povl arbejdet som pølsemester. Efter tre år blev han dog tilbudt arbejde hos den i Hørsholm baserede virksomhed OTI-pak, der blandt andet solgte emballage til slagterier. Han blev sælger og en dygtig en af slagsen. Det blev sagt om ham, at han kunne sælge sand i Sahara, hvis det skulle være, og han blev også en af virksomhedens topsælgere.

Sælgerlivet betød dog også, at Povl Pedersen tilbragte meget tid hjemmefra, men når han så var hjemme, så skulle tiden også bruges. Povl Pedersen var et socialt menneske, der gerne engagerede sig i lokalsamfundet. Som ung spillede han meget fodbold, og senere blev han fodbolddommer. Derfor var det også meget naturligt, at han blev en del af Rudkøbing Boldklub. Han nåede blandt andet at være formand for klubben støtteforening RB's venner i 15 år. Han har også deltaget engageret i det frivillige arbejde, når den årlige festival på Rue Mark blev holdt. Mere end 20 gange har han været med til at planlægge foreningens frivillige arbejde i forbindelse med Langelandsfestivalen.

Han har også været medlem af Kræftens Bekæmpelses bestyrelse på Langeland, været formand for kolonihaveforeningen Brohaverne i 22 år samt formand for Boligselskabet 1942's lokalafdeling, da han og Julie flyttede ned til havnen få år efter årtusindskiftet.

Povl Pedersen mistede sin hustru i 2012. Han efterlader sig børnene Annette og Lars Henrik (Lasse) samt fire børnebørn.

Povl Pedersen bisættes fra Rudkøbing Kirke lørdag 24. august klokken 11.