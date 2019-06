Pensioneret navigationsskolelærer Finn Kjær, Færgevej 18, Marstal, er død, 77 år gammel.

Finn Kjær var født og opvokset i Esbjerg.

Som 16-årig stak han til søs som skibsdreng og kom på Kogtved Søfartsskole som ansat hos rederiet J. Lauritzen. Senere uddannede han sig til styrmand på Fanø Navigationsskole, sejlede i en årrække, indtil han gik i land og uddannede sig til navigationsskolelærer på DTU i Lyngby.

Finn Kjær ønskede at vende tilbage til Fanø for at undervise på navigationsskolen dér, men som statsansat kunne han ikke selv bestemme, hvor han ville arbejde. I stedet blev det i 1975 til en ansættelse på Marstal Navigationsskole, som lige havde udvidet med en stor nybygget skole. Han flyttede derfor til Ærø med sin hustru, Ingelise, og deres to ældste børn, Lene og Dorthe. Senere fik de Hanne. I 2000 gik Finn Kjær på efterløn.

Bopælen gennem et helt liv, hvor Ingelise stadig bor, blev den trelængede Hegnsgården i Kragenæs.

Med tre længer og en tønde land at kunne udfolde sig på benyttede Finn enhver mulighed for at bygge om og til, ligesom han anlagde en tennisbane med rødt grus.

Efter sigende blev banen brugt som pejlemærke af piloter fra den lokale flyveplads, og så blev der spillet tennis, ligesom Finn også var glad for sport og vand.

Han svømmede gerne en kilometer om dagen i den indendørs swimmingpool, han selv byggede, ligesom det blev til mange ture med børnene i hans fladbundede 19 fods sejlbåd.

Sport på tv var også en af hans passioner, og der blev fulgt med i alt fra bundesligakampe, til Champions League og Wimbledon.

Finn Kjær beskrives af sine nærmeste som en reserveret person, der ikke gjorde meget væsen af sig. Han var ateist og naturvidenskabsmand til fingerspidserne.

Han lærte sine børn, at stort set alle livets udfordringer kan sættes op og løses i en andengradsligning. Hans store interesse for filosofi kom også til udtryk i undervisningen i form af udsagn hentet fra de store filosoffer.

De sidste tre år af sit liv boede Finn Kjær på demensplejehjemmet Søkilden i Ærøskøbing. Han døde den 10. juni og efterlader sig sin hustru, tre børn og seks børnebørn.

Efter eget ønske bliver hans aske spredt på havet.