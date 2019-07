Nekrolog: Bent (Due) Nielsen var tæt på luften og havet til det sidste

Bent (Due) Nielsen, Bladvænget 3, Svendborg, er død, 78 år gammel

Bent Nielsen blev født i Rørvig den 7. januar 1941 som bror i en søskendeflok på seks.

Bents far var fyrpasser, og hans far blev som andre fyrpassere dengang udstationeret forskellige steder i landet. Det betød, Bent som barn og ung nåede at bo i Skagen og Sletterhage på Djursland.

Hans fars sidste opgave som fyrpasser var på Helnæs, og samtidig var der for Bents vedkommende lagt kim til et liv tæt på havet og luften, helt bogstaveligt.

Som ganske ung sejlede Bent i en periode på Skoleskibet Georg Stage sammen med sin bror Ole.

Derefter uddannede han sig til skibsfører på Simac og kom ind i marinen. Det gav ham mulighed for at se havet fra luften.

I 1961 mødte Mona og Bent hinanden. De blev gift året efter, og i 1967 rejste de til Florida, hvor Bent uddannede sig til helikopterpilot.

De fik to døtre, Heidi Thea og Ghita, og de bosatte sig i Ølstykke, da Bent fik arbejde som pilot på Værløse Flyvestation og kom til at flyve fra skibe, der inspicerede farvandene i og omkring Færøerne og Grønland.

Efter sin tid for Værløse Flyvestation kom Bent til Mærsk Helicopters. Der var han, indtil hans arbejdsplads blev nedlagt og erstattet af andre aktører.

På det tidspunkt var Bent oppe i årene, og det var ikke let at finde nyt arbejde som pilot, så han vendte tilbage til sine rødder og generhvervede sine søfartspapirer på Simac i svendborg.

Det førte ham til et værdigt stop på sin karriere hos rederiet Esvagt, som han arbejdede for i seks år. På det tidspunkt boede Bent og Mona i Bramming ved Esbjerg.

Da pensionsalderen stod for døren, flyttede Bent og Mona til Svendborg, hvor de i 2001 flyttede ind i et nyopført rækkehus.

Af sin nærmeste, Mona, beskrives Bent som et fint og omgængeligt menneske, der holdt sine aftaler, og som stod ved sit ord.

Han var et meget roligt og vellidt menneske, der rent håndværksmæssigt var i stand til at klare alle opgaver selv, uanset om det handlede om et arbejde i træ, ordne have eller rode med computere.

Regnskaber var også en af hans interesser, og i de boligforeninger, hvor han og Mona boede gennem årene, førte han regnskab for foreningerne, og det gjaldt også boligforeningen Bladvænget.

Gennem ti år nød Bent og Mona at tage på cykelferie med to par venner. Den rejse begyndte med Hærvejen, men de nåede også så langt væk som til Frankrig, Donau og naturligvis rundt i hele Danmark. Når cyklerne blev parkeret og låst af efter en god dag, indlogerede de alle sig på hoteller, indtil de næste morgen cyklede videre.

Bent var også medlem af sin lokale marineforening i Svendborg og George Stage Foreningen, og han roede i travalje og dyrkede indtil det sidste fitness i Midtbyhallen.

Bent tilbragte sin sidste tid på hospice Sydfyn og døde på hospice den 12. juli.

Bisættelsen fandt sted i Fredens Kirke den 19. juli.

Bent (Due) Nielsen efterlader sig sin hustru, sine børn, et barnebarn og tre søskende.