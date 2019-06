Med morgenstjerne og sangstemme: Ærøbo bliver ny ceremonimester for europæiske natte- og tårnvægtere

Jan Pedersen fra Leby på Ærø begyndte for godt 20 år siden at optræde som vægter i Ærøskøbing, hvor han er uddannet på turistkontoret. Senere blev han aktiv i Odense Historiske Nattevægtere. Nu er han blevet valgt som ceremonimester med tilbehørende guldbealgt morgenstjerne for en sammenslutning for europæiske natte- og tårnvægtere. Foto: Peter Becher Damkjær