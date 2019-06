Med et år tilbage på gymnasiet er Larua Schwartz Møller bevidst om nødvendigheden af at kunne få tilpas høje karakterer, hvis drømmen om at læse til praktiserende læge skal blive til noget. Hvis det lykkes, ville hun gerne tage imod et ydernummer og slå sig ned som læge i et yderområde, eventuelt på Langeland, der tidligere har været ramt af lægemangel.