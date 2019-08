I nye klublokaler: Hjemvendt tøsing bringer brasiliansk jiu-jitsu til Svendborg

Stig Midtiby (hvid dragt) er født og opvokset på Tåsinge og begyndte at dyrke judo i Svendborg som 13-årig. Her har han medtræner Martin Kampmann (blå dragt) nede på måtten. I august begynder de to at træne i brasiliansk jiu-jitsu i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær