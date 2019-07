For fem år siden gik Torsten Nielsen på pension efter et arbejdsliv, hvor han i Svendborg blev kendt som den journalistiske jagthund med snuden i sporet efter kriminalhistorier. Nu spiller han bas i et rockband, går tur med hunden Rocky og til møder i pensionistforeningen Thorseng på Tåsinge. Torsdag fylder Torsten Nielsen 70 og kan dagen efter fejre guldbryllup sammen med sin Annette.