Familiemennesket Nils Thostrup-Hansen er gået bort, 50 år gammel

Nils Thostrup-Hansen, Svendborg, er død, 50 år gammel.

Han blev født og voksede op i Ærøskøbing, og det lå allerede tidligt i kortene, at hans levevej skulle være knyttet til den maritime verden. Hans far var nemlig skibsingeniør, og det satte hurtigt sit præg på Nils Thostrup-Hansens interesser. Han slog dog lige et lille sving rundt om handelsskolen, inden han for alvor fandt sin rette hylde.

Det første år efter folkeskolen gik han på handelsskolen i Mommark. I 1987 flyttede han til Svendborg, hvor han mødte sin senere hustru Anja Larsen. De blev kærester samme år, men blev først gift i 2009.

Efter endt ungdomsuddannelse flyttede parret til Odense, hvor Nils Thostrup-Hansen i 1989 begyndte på maskinmesterskolen. Han blev udlært maskinist og kom derefter i lære på Lindøværftet, hvor han arbejdede, frem til kort tid inden værftet lukkede. Årene på Lindø beskrives som de bedste i hans arbejdsliv.

I mellemtiden var parret flyttet tilbage til Svendborg, og de havde fået datteren Sofie, der i dag går på Svendborg Gymnasium. Mens hun var lille og Nils Thostrup-Hansen arbejdede på Lindø, tilpassede han sine arbejdstider, så han mødte tidligt om morgenen, og derfor kunne han hente datteren tidligt fra børnehaven og senere skolen, og det skete jævnligt, at der stod friskbagte boller klar, når datteren kom hjem.

Nils Thostrup-Hansen tog efter afskeden med Lindø en uddannelse som skibsassistent i Frederikshavn, og han fik i 2011 arbejde på ruten Bøjden-Fynshav. Her arbejdede han nogle år, inden han skiftede til DFDS' rute mellem Göteborg og England.

Passionen for det maritime lå dybt i Nils Thostrup-Hansen, og i fritiden holdt han også meget af at sejle. Det vigtigste for ham var og blev dog familien, som han værnede meget om. Familien kom altid i første række.

Nils Thostrup-Hansen efterlader sig hustruen Anja og datteren Sofie samt sin storesøster og mor.

Begravelsen har fundet sted.