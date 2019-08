Hans far var ejer af Thurøbund Yacht- og Kutterværft, og et generationsskifte havde været naturligt. Problemet var bare, Cai Larsen ikke brød sig om træ, og det har ikke ændret sig. På tirsdag fylder indehaveren af Petersen & Sørensen Motorværksted på Frederiksøen 70 år, og så blev han i øvrigt ejer af værftet uden at have en krone på lommen.