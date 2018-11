Forstander for HF og VUC Fyn, Gunna Funder Hansen, skifter til en stilling som direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn fra årsskiftet.

Efter 10 år som VUC-forstander skifter Gunna Funder Hansen til en stilling som direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Gunna Funder Hansen afløste i 2009 Flemming Christensen, da hun blev ansat ved VUC Fyn, Svendborg og Langeland, og hun kom til VUC's afdeling i Odense som forstander for to år siden. Nu har hun valgt at søge nye udfordringer og glæder sig til at tiltræde en stilling som direktør for Social- og Sundhedsskolen Fyn. Det oplyser Social- og Sundhedsskolen Fyn i en pressemeddelelse.

- Jeg har valgt at skifte job, fordi jeg synes, det er en superinteressant opgave at stå i spidsen for SOSU Fyn. Det er en spændende skole, der spiller en rigtig vigtig rolle med hensyn til at uddanne folk til den danske velfærdsstat, og det vil jeg gerne være med til at gøre med høj kvalitet, siger Gunna Funder Hansen, som kommer til at stå i spidsen for en uddannelsesinstitution med 175 medarbejdere fordelt på fem lokationer i henholdsvis Odense, Svendborg og Middelfart.