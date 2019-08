Årets langelænder: Hans Kjærs fantasi forbinder Langeland og Afrika

Hans Kjær er blevet kåret som årets langelænder af Sct. George Gildet. Prisen får han på grund af sin store entusiasme for kunst og mennesker - både på Langeland og ude i verden.

Den autodidakte kunstner Hans Kjær er især kendt på Langeland for sit arbejde med foreningen Art2change, der arbejder for at fremme kreativitet og at bruge kunst som et middel til forandring. Men selvom Hans Kjær har lagt et stort arbejde i at skabe forandring med kunst, vil han nødigt opfattes som en slags Florence Nightingale.

- Jeg er glad for prisen, men der er jo så mange, der gør alt muligt; som arbejder i det stille, siger Hans Kjær.

At arbejde i det stille er derimod ikke et vilkår, når man som Hans Kjær er på en mission for at skabe opmærksomhed og skaffe fondsmidler til Art2change. Så er man nødt til at skabe lidt larm.