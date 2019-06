Vibeke Koushede professor i mental sundhedsfremme

Master of Public Health, ph.d. og jordemoder Vibeke Koushede er udnævnt til professor mso i mental sundhedsfremme ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Hendes professorat lægger sig i forlængelse af hendes hidtidige forskning, der er fokuseret på at bygge bro mellem forskning, policy og praksis og af at arbejde i partnerskaber.

Hun er oprindeligt uddannet jordemoder i England på Brighton University i 1999 og vendte tilbage til Danmark året efter for at arbejdede som jordemoder, først på Rigshospitalet og siden på Hvidovre Hospital frem til 2006.

2005-2007 læste hun MPH dvs. Master of Public Health ved Københavns Universitet, og i perioden 2008-2010 færdiggjorde hun samme sted ved Farmaceutisk Fakultet sin ph.d.-afhandling om sammenhængen mellem stress, coping og brug af smertestillende medicin.

I 2011 blev Vibeke Koushede ansat ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk universitet, hvor hun først udviklede, implementerede og evaluerede et fødsels- og forældreforberedelses forløb blandt 1760 par med fokus på at styrke mental sundhed blandt nybagte forældre. Undervisningen blev varetaget af jordemødre og sundhedsplejersker.

I 2014 tog hun initiativ til ABC for mental sundhed - en mental sundhedsfremmeindsats målrettet hele befolkningen. Her er hun projektchef og leder indsatsen og partnerskabet.

Vibeke Koushede er gift med Søren Koushede. Sammen har de fire drenge i alderen 12-22 år. I sin fritid elsker hun at gå lange ture i naturen med familien, læser meget skønlitteratur og går til mange koncerter og festivaler.