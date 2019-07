Klaus Kjøller er ikke bange for at sætte pen til papir.

Når den tidligere lektor og forfatter lørdag den 13. juli fylder 75 år, kan han se tilbage på en karriere, hvor det skrevne ord har været bærende for både hans seriøse og mindre seriøse virke.

Kjøller, der har været tilknyttet Københavns Universitets danskstudie i mere end 40 år, har efter eget udsagn skrevet cirka 50 fag- og skønlitterære bøger. Han har desuden skrevet klummer for flere aviser - heriblandt i en årrække for Berlingske i den satiriske bagsideklumme "Groft Sagt".

Som lektor har Klaus Kjøller især beskæftiget sig med kommunikation, og i fagbøger har især informationsstrømmene i den politiske verden optaget ham.

Ikke alle er over årene dog faldet på halen over hans vid. Således gav Politikens nuværende politiske kommentator, Kristian Madsen, i 2011 Kjøllers debatbog "Den politiske komedie" en overhaling af de helt store. "Mageløst forsludret", lød dommen, som Kjøller efterfølgende angreb skriftligt med en udlægning af, at det var, fordi han til tider gjorde sig lystig over Politikens skribenter i "Groft Sagt".