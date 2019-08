Som søn af en sangerinde og en sangskriver fik Joe Jonas musikken ind med modermælken.

Det var derfor næsten forudbestemt, at han skulle vokse op og blive popstjerne.

De første skridt mod stjernestatus tog Joe Jonas allerede som femårig, da han medvirkede i Baz Luhrmanns produktion af "La Bohème" på Broadway.

Det var også i de år, at han sammen med sine to brødre Nick og Kevin dannede gruppen Jonas Brothers. Det skulle senere vise sig at være et godt træk.

Efter flere år, hvor popbandet kæmpede for at slå igennem, skrev Jonas Brothers i 2005 under på en pladekontrakt.

Det blev kickstarten på en stor karriere som ungdoms-ikoner. Allerede i løbet af samme år var brødrene med på adskillige turnéer, hvor de varmede op for blandt andre Backstreet Boys.

Meget er sket siden, og torsdag den 15. august fylder barnestjernen Joe Jonas 30 år.

Det var først efter deres tid på Disney Channel, at Jonas Brothers blev verdenskendte og begyndte at smelte pigehjerter.

Bandet havde deres tv-debut i serien "Hannah Montana", hvorefter de fik deres egen serie "J.O.N.A.S" og Disney-filmen "Camp Rock".

Efter et utal af tv-optrædener, film og fire albummer offentliggjorde Jonas Brothers i 2013, at de gik hver til sit.

Joe Jonas blev derefter en del af det amerikanske popband DNCE, som hittede med sangen "Cake By The Ocean".

Tidligere i år offentliggjorde de tre brødre, at de var blevet genforenet efter at have været i terapi.

De udgav derefter sangen "Sucker", som i skrivende stund er blevet afspillet mere end 64 millioner gange på Spotify.

Privat har Joe Jonas dannet par med skuespillerinden Sophie Turner, kendt fra tv-serien "Game of Thrones", siden 2017. Parret blev tidligere på året gift hele to gange. Først i Las Vegas, senere på et slot i Sydfrankrig. /ritzau