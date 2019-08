Ulf Bram Barritt bliver ny salgsdirektør i Topdanmark

Ulf Bram Barritt forlader YouSee og bliver ny salgsdirektør i Topdanmarks Privat Division. Han skal være med til at sætte kunden i fokus i salgscentrene og øge det digitale salg.

Barritt bliver ansat som direktør for Topdanmarks salgscenter, der har lokationer i Ballerup, Odense og Herning.

Han kommer fra en stilling som direktør for Sales and Channel Management i YouSee, som er en del af TDC. Han har hos YouSee haft ansvaret for YouSees kommercielle strategi og go-to-market planer på både TV, Mobil og Bredbånd, ligesom han er ansvarlig for salget via eksterne partnere som El-Giganten og Coop Forsikring.

Ulf Bram Barritt har inden sin tid i TDC-koncernen været 10 år i den finansielle sektor i Danske Bank-koncernen.