Hvorfor er det lige, at Trine Bramsen, lige genvalgt til Folketinget og et godt ministerbud, for femte år i træk holder båltalen i KFUM-Parken i Højstrup sankthansaften?

Hun bor i København og er fra Svendborg og omegn af. Dels er hun opstillet i Odense, dels er Bo Madsen folketingskvindens far. Godt nok bosiddende i mange år på Thurø, men i sine unge dage en mere end habil håndboldspiller i Odense KFUM.

Så når Trine taler om hekse og andet utøj, tager Bo ofte turen tilbage til ungdommen for at hygge og tale med sine gamle, undskyld, håndboldkammerater fra hine store dage i den grønne trøje og de blå bukser med hvide kanter.

Og så håber man i Højstrup bare på, at regeringsforhandlinger ikke kommer i vejen for Bramsens tale.

Hele 10 morgensangsværter, Jens Peter Madsen, Kirsten Nonnemann, Kirsten Larsen, Anette Albèr, Jakob Hvidt, Birthe Sørensen, Kirsten Skøtt, Lene Danielsen, Louise Skøt og Carl-Aage Eliasson, der akkompagnerer på flyglet, er med onsdag fra klokken 8.30, når FOF Odenses sidste sangseance inden ferien fejres med kaffe, kage i dagens ferieanledning og naturligvis sang.

Stilheden brydes igen 14. august.

Helen Kjærsgaard, Kirsten Frantzen, Elisabeth Hockauf, Randi Lüders, Jette Roe, Borger Fredberg, Joan Temberg, Edvard Christoffersen, Marlene Ribert Jørgensen, Per Jensen og Lis Pedersen, med Steen Frantzen som tovholder og Elisabeth Tiedt som assistent, tilsammen kunstnergruppen Kamæleon, udstiller fra torsdag den 27. juni i Sognehuset ved Fredens Kirke på Skibhusvej i Odense.

Gruppen, med udspring i Grafikværkstedet i Odense Seniorhus, består af en række engagerede kunstnere, som mødes i glæden over at skabe grafik. Der er fernisering på åbningsdagen klokken 16 til 18.

TV-Korup startede for 30 år siden med en månedlig udsendelse og unge teknikere fra den lokale ungdomsklub. I dag råder den lokale tv-station over fuldt moderne udstyr til tv-produktion, og ud over de mange udsendelser fra Korup og omegn filmer man nu også i Odense og på Nordfyn.

Det er stadig frivillige og ulønnede kræfter, Axel Nielsen, Carl Ole Christensen, Jan Ottosen, Guri Røjskjær, John Kragh og Henrik Bendixen, der udgør bestyrelse og stort set også redaktion.

Fredag den 21. juni klokken 13 til 16 inviteres til jubilæumsreception i Grævlingehuset i Korup. Naturligvis med klip fra gamle udsendelser.

Forleden onsdag var der besøg af en europa- og verdensmester, da instruktørerne Lis Juul Madsen, Anette Seerup og Randi Willum trænede de 13 kvinder i Tarup Paarup Idrætsforening, der er i gang med at tage idrætsmærket.

88-årige Rosa Pedersen træner stadig selv atletik i OGF et par gange om ugen og har verdensrekorden for veteraner i længdespring, højdespring og spydkast.

På billedet instruerer veteranen Hanne Dreyer i, hvordan man får spyddet bedst af sted med korrekt håndgreb og fremføring over hovedet.

- Rosa havde også mange gode fif ved længdespring, kuglestød samt slyngbold, som ligeså blev afprøvet, fortæller Randi Willum. Privatfoto