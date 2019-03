Tredobbelt verdensmester i cykling Kelly Catlin er død, 23 år

Den tredobbelte verdensmester i cykling, Kelly Catlin, er død, 23 år gammel.

Det oplyser Catlins far, Mark Catlin, søndag i et åbent brev til det anerkendte cykelmedie Velo News.

- Der går ikke et øjeblik, uden at vi tænker på hende og tænker på det fantastiske liv, hun kunne have levet, udtaler faren.

Kelly Catlin døde ifølge faren fredag aften efter at have taget sit eget liv.

- Sorgen er ubærlig, siger han til Velo News.

Fra 2016 til 2018 var Kelly Catlin med til at vinde tre mesterskabstitler og en sølvmedalje ved banecykling ved OL i Brasilien.

Selv har hun vundet bronze i verdensmesterskaberne i individuel forfølgelsesløb i 2017 og 2018.

Det amerikanske cykelforbund, USA Cycling, udtaler, at nyheden om Kelly Catlins død har ramt cykelverdenen "hårdt".

- Vi er meget berørte af Kellys død. Vi vil alle savne hende enormt meget, udtaler forbundets administrerende direktør, Rob DeMartini.

- Kelly var mere end en atlet for os, og hun vil altid være en del af den amerikanske cykelfamilie.

Den unge atlet blev født i den amerikanske delstat Minnesota i 1995. Hun dimitterede fra University of Minnesota sidste år med en bachelorgrad i matematik og kinesisk.

Kelly Catlin konkurrerede for Rally UHC Cycling, mens hun passede sine studier på Stanford University i delstaten Californien.

Rob DeMartini kalder Catlin en "fantastisk person".

- Hele cykelverden sørger over dette enorme tab. At miste en så fantastisk person i så ung en alder er meget svært. Kelly var vores ven og holdkammerat. Vi sender vores dybeste kondolencer til hendes familie og de, der var så heldige at kende hende bedst, siger DeMartini.

Det amerikanske cykelforbund yder støtte til Kelly Catlins holdkammerater, trænere og stab, oplyser USA Cycling. /ritzau