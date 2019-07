Tre millioner kroner til fynske forskning i klapsygdom

Tre økonomistuderende ved Syddansk Universitet har modtaget priser for en særlig faglig eller social indsats under studiet. Det skete i forbindelse med dimissionen på uddannelserne økonomi og matematik-økonomi. Priserne er sponsoreret af erhvervslivet, som støtter talentudviklingen på de økonomiske studier. Nordea Prisen for bedste kandidatspeciale gik til cand.oecon. Marco Knudsen (billedet). Prisen blev overrakt af regionsdirektør i Nordea Niels Thorslund. Deloitte Prisen for bedste bachelorprojekt gik til bsc.oecon. Frederik Tang. Prisen blev overrakt af senior manager i Deloitte Majbritt Skov. 3C Retail Prisen for årets gyldne/sociale hånd gik til cand.oecon. Annika Toftegaard Vander. Prisen blev overrakt af økonomidirektør i 3C Retail Lars Claudi Mortensen.

TV2/Fyn-journalist Jakob Risbro, er blevet valgt som nyt medlem af Cavlingkomiteen. Komiteen består af fem medlemmer, som sidder for tre år ad gangen og i år er der to nye medlemmer. Det andet nye ansigt er såmænd fynsk, nemlig freelancejournalist og SDU-underviser Didde Elnif. Cavlingprisen er siden 1944 blevet uddelt til en journalist eller gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent i det forgange år.

Hjerteforeningen og Børnehjertefonden har uddelt 23 millioner kroner til hjerteforskning, og i alt 29 forskningsprojekter modtager penge til deres forskning. Børnehjertefonden støtter tre, og Hjerteforeningen uddeler støtte til 26 forskningsprojekter. Den største enkeltbevilling fra Hjerteforeningen i år er på 3 millioner til projektet "Kan tidlig operation før udvikling af symptomer hos patienter med svær hovedpulsåreklapforsnævring bedre langtidsprognosen?" Bag projektet står lektor Jordi Dahl fra Odense Universitetshospital. Han undersøger, om patienter med svær forsnævring af hovedpulsåreklappen (aortastenose) har gavn af en operation, allerede før symptomerne optræder, og om en tidlig operation kan bedre langtidsoverlevelsen hos patienterne. Svær forsnævring af hovedpulsåreklappen er den hyppigste klapsygdom i den vestlige verden.