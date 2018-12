Tidligere chefredaktør på Fyns Amts Avis med i DR's nye bestyrelse

Den 7. september blev den nye formand for DR's bestyrelse udpeget af kulturminister Mette Bock. Nu er resten af bestyrelsen udpeget med blandt andre tidligere chefredaktør på Fyns Amts Avis, Arne Mariager, som medlem.

I en pressemeddelelse takker kulturminister Mette Bock DR's afgående bestyrelse og udtrykker glæde over Arne Mariagers og også ansvarshavende redaktør for Kristeligt Dagblad Erik Bjergagers indtræden i bestyrelsen.

- Jeg kan så nu byde velkommen til DR's nye bestyrelse, hvor jeg er glad for, at ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager og journalist og forfatter Arne Mariager med deres store erfaring på medieområdet har sagt ja til at gå ind i arbejdet.

- Det gør de sammen med DR's nye bestyrelsesformand Marianne Bedsted og den øvrige bestyrelse, hvor bl.a. Dennis Nørmark som næstformand vil bidrage med kontinuitet i formandskabet, udtaler kulturministeren.