Tidligere DR-generaldirektør Hans Jørgen Jensen er død

DR's tidligere generaldirektør Hans Jørgen Jensen er død i en alder af 87 år.

Det skriver Politiken.

Han viede næsten fire årtier af sit liv til Statsradiofonien - senere Danmarks Radio - endnu senere DR - inden han stod af på toppen og gik på pension som generaldirektør i 1994.

Efter at have afsluttet sin uddannelse på Journalisthøjskolen i 1956 kom han i arbejde hos Statsradiofoniens fjernsynsafdeling.

Hans talent og stærke holdninger til fjernsyn blev anerkendt, da han i 1964 tiltrådte stillingen som chef for TV-Aktualitetsafdelingen.

Herfra satte han sit tydeligste spor på dansk tv-historie. Han var nemlig en af hjernerne bag TV-Avisen, som blev en stor succes for Danmarks Radio.

TV-Avisen blev lanceret i en tid, hvor tv-nyheder var i sin spæde ungdom. Samtidig blev tv-journalistik ifølge Politiken modarbejdet af datidens aviser.

- Det krævede en chef, der kunne stå fast i stormvejr, for ballade blev der, da konceptet med oplæste nyheder slap ud i offentligheden, skrev Berlingske i 2016 ifølge DR i et fødselsdagsportræt.

På trods af primært at arbejde med fjernsyn nægtede Hans Jørgen Jensen at lade sig "tyrannisere af kravet om levende billeder", som han formulerede det i medieforskeren Stig Hjarvards bøger om tv-nyheder.

Det vigtigste for ham var, at nyhedernes indhold røg ud til seerne - ikke at de var pakket flot ind.

12 år efter TV-Avisens fødsel - i 1976 - kunne Jensen kalde sig programdirektør for DR's radio og TV.

Og i 1985 blev han så udnævnt som generaldirektør hos landets største medievirksomhed - Danmarks Radio - der stadig havde monopol på at sende tv.

Han var dermed også chef, da TV2 i 1988 meldte sig på banen i spillet om opmærksomheden i danskernes stuer.

Da Hans Jørgen Jensen stoppede i 1994, sagde han, at han burde være gået af flere år tidligere.

- Jeg var slidt op som chef, sagde han til Ritzau i 2016.

I 2010 gjorde han sig bemærket med et debatindlæg i Politiken, hvor han kritiserede, at DR's programudbud var blevet "popularitetssøgende i en hæmningsløs jagt efter de højest muligt seertal".

Hans Jørgen Jensen efterlader sig en hustru, tre børn og flere børnebørn. /ritzau