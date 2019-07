Sveriges store internationale politiker fylder 70

Carl Bildt er ude af svensk politik, men den tidligere statsminister og udenrigsminister er stadig en mand, som hans politiske modstandere spiller bold op ad.

Som i februar i år, da Jonas Sjöstedt, leder at det venstreorienterede parti Vänsterpartiet, krævede en hårdere beskatning af flyrejser. For at sætte ballast bag kravet nævnte han Bildt som et eksempel på en person, der flyver meget. Bildt bekræftede, at han flyver tit. - Også som udenrigsminister fløj jeg meget. Problemet er, at en stor del af verden ligger uden for Sverige. - Jeg håber, at mine efterfølgere også flyver rundt i verden og repræsenterer Sverige, sagde Bildt, der ifølge avisen Aftonbladet tilføjede, at hvis Sjöstedt vil blive hjemme, så må han gøre det. - Men bliver alle hjemme, vender vi verden ryggen. Niels Daniel Carl Bildt, som han hedder, fylder den 15. juli 70 år, og han har nu en lang politisk karriere bag sig. Han har ikke sit politiske blod fra fremmede. Han er efterkommer af landets tidligere statsminister og riksmarskalk, friherre Gillis Bildt. Rødderne i en gammel adelsfamilie fornægter sig ikke. Bildt regnes ikke for udpræget folkelig. Sjöstedt kunne trække Bildt frem som et eksempel i flysagen, da han har ry for at være arrogant. Som ung studerede Bildt på Stockholm Universitet, men fik ingen afsluttende eksamen. I stedet gik han ind i politik. Han blev medlem af det konservative Moderata samlingspartiet, senere Moderaterna, hvor han i 1986 blev formand. I 1991 kom det borgerlige Sverige til magten, og Bildt blev statsminister. Men det holdt kun til valget i 1994, hvorefter han kastede sig over internationalt diplomati og blev fredsmægler på Balkan. I 1998 tabte det borgerlige Sverige igen et riksdagsvalg, og Bildt trak sig som partiformand. I 2001 forlod han Riksdagen, men fortsatte sit internationale virke. Han var FN's generalsekretærs særlige udsending på Balkan fra 1999-2001, og han var tilknyttet forskellige tænketanke. Han var i en lang årrække tæt knyttet til elitegruppen Bilderberg. Efter den borgerlige valgsejr i 2006 valgte statsminister Fredrik Reinfeldt at trække Bildt af stalden og gjorde ham til udenrigsminister - en post, han havde frem til 2014. Nu er han blandt andet aktiv i Bruxelles-organisationen Den Internationale Krisegruppe, hvor han er bestyrelsesmedlem. I denne egenskab - og på grund af sin erfaring - deltager han ofte i konferencer rundt om i verden. Privat er Carl Bildt gift for tredje gang, siden 1998 med den italienske grevinde Anna Maria Corazza. De har sammen et barn. Med sin anden kone har Bildt to børn. /ritzau/