Stjernen, der røg ud af VM-truppen med et brag, fylder 40

Han var på den dårlige måde en af hovedpersonerne, da Frankrig floppede fuldstændig ved fodbold-VM i Sydafrika i 2010 og røg ud efter de indledende gruppekampe.

Før den sidste gruppekamp, hvor Frankrig skulle møde værterne fra Sydafrika, nægtede de franske spillere at træne.

Det skete i protest mod hjemsendelsen af angriberen Nicolas Anelka, Han havde i pausen af 0-2-kampen mod Mexico haft et skænderi med den franske landstræner.

- Rend mig, din beskidte søn af en luder, skulle Anelka angiveligt have sagt til træneren, Raymond Domenech.

Og dermed sluttede Anelkas landsholdskarriere.

Men bortset fra VM-floppet i 2010 kan Nicolas Anelka, der torsdag den 14. marts fylder 40 år, se tilbage på en blændende karriere på grønsværen.

Han blev født i en forstad til Paris og havde forældre, der stammer fra Martinique.

Anelka, der som ung konverterede til islam, indledte sin karriere i Paris Saint-Germain, hvor han blev spottet som et kæmpe talent. Det førte ham videre til en stribe udenlandske storklubber som Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea og Juventus.

Undervejs i karrieren har den franske angriber været en af verdens dyreste fodboldspillere.

Da han spillede for Chelsea, blev han i sæsonen 2008-09 topscorer i Premier League foran Cristiano Ronaldo, der dengang spillede for Manchester United.

Og med 125 mål er han nummer 15 på alle tiders liste over topscorere i Premier Leagues historie.

Nicolas Anelka nåede også at spille 69 kampe for det franske landshold, hvor han scorede 14 mål, inden det hele sluttede med et brag.

I dag er han ungdomstræner i Lille og blandt andet med til at promovere fodbold i Pakistan. /ritzau