Stjernekok, der elsker kartoffelmos med smør, fylder 40

De var blot et par drenge i begyndelsen af 20'erne, da Rune Jochumsen og Kristian Møller i 2003 overtog restauranten Formel B.

Året efter skabte de sensation ved så unge - blot 22 og 23 år - og så hurtigt at få en stjerne i Michelinguiden.

Her 15 år senere ejer makkerparret fire restauranter og et street kitchen, og tirsdag den 6. august fylder duoens ene halvdel Rune Jochumsen 40 år.

Det er svært at sige Rune Jochumsen uden også at sige Kristian Møller. De to har nemlig siden begyndelsen af 2000'erne arbejdet side om side.

Rune Jochumsen blev uddannet fra kokkeskolen i 2000. Få år senere overtog han sammen med Kristian Møller Restaurant Formel B på Frederiksberg i København.

De to var dengang et par drenge med ambitioner lige så store som deres passion for at lave mad. Og de syntes selv, har de udtalt, at de var "verdens dygtigste kokke".

Efter at have modtaget den første stjerne i Michelinguiden allerede efter et år, opfattede de den næste stjerne som "en ekspeditionssag".

Kompagnonerne valgte at bruge et millionbeløb på en ombygning af restauranten. De tilførte den - sagt med egne ord - ekstra komfort, stil og luksus.

Men da dagen kom, hvor de ventede på den anden Michelinstjerne, stod makkerparret tilbage med en lang næse og syv millioner kroner fattigere.

Gæsterne lod sig dog ikke mærke af degraderingen, og de følgende år gik godt som sædvanligt.

Men så kom 2008 og finanskrisen, nærmest samtidig med at kompagnonerne udvidede forretningen med Restaurant Sletten i Humlebæk i Nordsjælland.

Trods stor bekymring for, hvad der skulle blive af den nye investering, viste det sig dog at være til deres held.

For mens omsætningen i perioden dalede på Formel B, voksede Humlebæk-restaurantens popularitet.

I dag ejer makkerparret fire restauranter i Hovedstadsområdet - Formel B, Sletten, Palægade og Uformel - samt Palægade Street Kitchen på Broens Gadekøkken ved Nyhavn i København.

Rune Jochumsen bruger det meste af sin tid på Formel B med at skabe måltider af høj kvalitet.

Selv elsker han alle retter, som kan spises med ske - især kartoffelmos med smør og skipperlabskovs, sagde han for nogle år siden i et interview med Berlingske. /ritzau