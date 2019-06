Sten Rynning er blevet prodekan på SDU

Da Jens Ringsmose tiltrådte som dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense den 1. juni, bød fakultetet samtidig velkommen til to nye prodekaner.

Den ene, Sten Rynning, får ansvar for fakultetets forskningsaktiviteter.

Rynning kommer fra en stilling som professor i international politik på SDU, og han har i mange år beskæftiget sig med Nato og krigen i Afghanistan.

Han har siden 2011 været leder for Center for War Studies ved SDU - et center han selv har etableret, og hvor han vil fortsætte med sin forskning ved siden af stillingen som prodekan.