Stefan P. Mortensen er udnævnt til professor i hjerte-kredsløbsfysiologi og patofysiologi

Stefan P. Mortensen, cand.scient. og dr.med. er udnævnt til professor i hjerte-kredsløbsfysiologi og patofysiologi, hvilket omfatter hjertets og blodkarrenes normale funktion og forandringer i forbindelse med kredsløbssygdomme.

Hjerte-kredsløbssygdomme er årsag til lige så mange dødsfald som cancer og er et fokus ved Institut for Molekylær Medicin. Stefan Mortensen skal oversætte sidste nye indsigter fra laboratorierne til gavn for patienter, såkaldt translationel kardiovaskulær fysiologi, på Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet (SDU)

Stefan er uddannet i humanfysiologi fra Københavns Universitet i 2005. Hans speciale blev udført på Center for Muskelforskning på Rigshospitalet, hvor han blev ansat efter sin uddannelse.

Først som ph.d.-studerende hos Niels Secher og efterfølgende hos Bengt Saltin. Han forsvarede sin doktordisputats i medicin ved Københavns Universitet i 2011.

Fra 2011 til 2014 var han gruppeleder på Center for Inflammation og Metabolisme/Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet. Derefter skiftede Stefan til SDU i 2014, hvor han udnævntes til lektor på forskningsenheden for Kardiovaskulær og Renal Forskning, Institut for Molekylær Medicin.

Stefan P. Mortensen bor i Nyborg sammen med sine to børn, Nicolas på 11 år og Alberte på 9. Udover at passe hus og have er han passioneret løber og cykelrytter.