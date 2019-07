Speciallæge fra Middelfart bliver ny ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland

Elsemarie Døssing, 46, er fra 1. juli ny ledende overlæge i Medicinske Sygdomme Aabenraa på Sygehus Sønderjylland.

Elsemarie Døssing, der bor i Middelfart, er speciallæge i almen medicin og er i dag ansat som specialeansvarlig overlæge og daglig leder af Praksisklinikken på Sydvestjysk Sygehus. Hun har været overlæge siden 2012 og har blandt andet arbejdet med at sikre færre indlæggelser ved at lade patienterne behandle i daghospitaler og ambulatorier. Derudover har hun også medvirket i opstarten af to regionale lægepraksisser.

Elsemarie Døssing har målrettet sin efteruddannelse mod ledelse og vil som ledende overlæge bidrage til at skabe en god arbejdsplads for medarbejderne og en veldrevet enhed med gode patientforløb.

Hjemme i Middelfart går Elsemarie Døssing meget op i at passe haven. Særligt roserne og æbletræerne har en plads i hendes hjerte. En engageret mor til de tre børn på 9, 14 og 17 år er hun også. Hun deltager aktivt i lokalområdet og i børnenes fritidsinteresser.

Manden Anders er økonom, og sammen søger hele familien nærhedsoplevelser, når de er på ferie. Ofte bytter familien Døssing hus med mennesker i andre lande.