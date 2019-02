Skurk og charmerende forfører fylder 50

Han har egentlig kun haft rollen som rendyrket skurk tre gange, men Javier Bardem har tilført karaktererne nuancer og lag, så de har brændt sig fast i publikums bevidsthed.

Den spanske skuespiller, der fredag den 1. marts fylder 50 år, er født på Gran Canaria. Han nedstammer fra en familie af skuespillere, så lysten til at optræde kommer ikke fra fremmede.

Hans kone, Penélope Cruz, er også en kendt spansk Hollywood-skuespiller. Parret har to børn sammen.

Javier Bardem er kendt for sine roller som skurk og kan godt lide at spille dem. Men han bestræber sig på at finde og udforske sine rollers dybder, så karaktererne ikke bliver for ensidige.

- Der er noget bag ondskaben, som tiltrækker. Man bliver nødt til at undersøge, hvad der har gjort nogen til monstre, sagde Bardem til den spanske avis El País i 2018.

Mange har set Bardem i rollen som cyberterroristen Silva i 007-filmen "Skyfall" fra 2012 og som den hævngerrige spøgelseskaptajn Salazar i "Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge" fra 2017.

Særligt kendt er han for rollen som iskold lejemorder i Coen-brødrenes film "No Country for Old Men" fra 2007.

Året efter vandt han - som den første spanske skuespiller - en Oscar for netop denne rolle.

Når Bardem ikke terroriserer James Bond eller slår plat og krone om sine ofres liv, giver han den som charmerende forfører i både Woody Allens film "Vicky Cristina Barcelona" fra 2008 og i "Eat Pray Love" med Julia Roberts fra 2010.

Som skuespiller kræver det en personlig indsats at udforske de karakterer, man spiller, mener han.

- For at finde rollens sjæl må skuespilleren glemme sig selv. Det forhindrer én i at være alt for kritisk, fordi man tvinges til at forstå karakteren, sagde Bardem sidste år til El País.

Bardem er også kendt for sine roller som basketballspiller i "Kødet Skælver" fra 1997 og film som "Biutiful" fra 2010 og "Mother!" fra 2017. /ritzau