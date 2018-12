Sidste fødselsdag som kejser af Japan

Akihito står på sine gamle dage over for en stor forandring. Han er Japans kejser og har været det siden 1990, da han overtog posten ved sin fars død.

Akihito, der den 23. december fylder 85 år, har besluttet at abdicere. Det sker til foråret, og så bliver hans ældste søn og tronfølger, Naruhito, kejser.

Han indsættes den 1. maj, dagen efter Akihitos abdicering.

Akihito har i de senere år haft helbredsproblemer og har erklæret, at alderen kan gøre det svært for ham at fungere som kejser. Et regeringspanel har givet tilladelse til tronskiftet.

Den kejser, som nu fylder halvrundt, er en mand, der som de fleste ældre japanere har oplevet et Japan, som blev pulveriseret og siden vendte tilbage som en økonomisk supermagt.

Akihitu var blot en dreng på knap otte, da Japan i 1941 angreb den amerikanske flådebase i Pearl Harbor. Det blev startskuddet til krigen mellem USA og Japan og den amerikanske entre i Anden Verdenskrig.

En krig, der endte med atombomber i Hiroshima og Nagasaki og et smadret Japan med to millioner døde.

Så kom genopbygningen af Japan, mere vestlig påvirkning, men også opbygningen af det industrieventyr, som vi alle kender.

Et Japan med nogle af verdens bedste produkter inden for områder som bilindustri og elektronik.

Alt det har Akihito oplevet, men han har oplevet det som kongelig, eller nærmere kejserlig, og det er noget anderledes end for de fleste andre. For i henhold til traditionen blev han fjernet fra sin familie på sin treårs fødselsdag og opdraget af lærere og sygeplejersker.

Akihito blev dog sendt til en skole med almindelige børn, så han fik fornemmelse af, hvad det var for nogle. Han gik også i en almindelig skole under Anden Verdenskrig.

I 1959 friede Akihito til den et år yngre Michiko Shoda. Det chokerede mange japanere, da Shoda ikke var aristokrat.

De to moderniserede kejserfamilien yderligere ved at opdrage parrets tre børn hjemme. Der er dog stadig stor forskel mellem kejserfamiliens liv og det liv, som almindelige japanere fører.

I øvrigt omtaler befolkningen ham kun med titel, aldrig med navn. /ritzau