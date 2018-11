Shu-bi-dua-stifter fylder 70 år

23. februar er der lagt op til fest og farver i Fuglsøcentret i Knebel på Mols. Billetterne er sat til salg, og efter middagen spiller Hardinger Band op.

Manden, der lægger navn til bandet, er Michael Hardinger, der var en markant sangskriver og guitarist i hedengangne Shu-bi-dua. 30. november runder Hardinger de 70.

Han bor i dag i Florida, men er flere gange om året tilbage i Danmark for at spille med bandet, som han i sin tid dannede med Shu-bi-dua-kollegaen Jørgen Thorup. I 2018 blev det til flere end 50 optrædener, og det fortsætter i det nye år.

Med sig i bagagen er et bagkatalog på 240 Shu-bi-dua-sange, hvoraf Michael Hardinger selv har skrevet flere.

Hardinger var frontfigur i gruppen Passport, forløberen for Shu-bi-dua, som blev dannet i 1973. Allerede dengang var han kendt for sine evner med en guitar og for sine iørefaldende melodier.

Michael Hardinger forblev en del af den populære gruppe frem til "Shu-bi-dua 16" i 1997, hvor han gik solo og flyttede til USA.

I 2008 optrådte Hardinger som gæstesolist sammen med duoen Hej Matematik på deres nyfortolkning af Hardingers gamle hit "Walk, mand" fra 1981.

Musikeren har boet flere steder i USA og beskæftiget sig med meget forskelligt. Han har til Billed-Bladet fortalt, at han lever bedst "med at rykke videre".

- Og bedst uden sikkerhedsnet, lød tilføjelsen. Han skal nok selv tage skraldet, hvis det skulle gå galt.

Michael Hardinger er gift med den 30 år yngre Tania, som han mødte i julen 2009 i omklædningsrummet på et hotel i Horsens, inden de begge skulle på scenen. De blev gift i 2014. Hun lagde stemme til Hardingers valgsang til Liberal Alliance fra 2011, "Kald en spade for en spade". /ritzau