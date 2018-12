Seriedarling blev mor som 46-årig

Lucy Liu fik sit store gennembrud i "Ally McBeal"-serien i slutningen af 1990'erne.

I dag kan hun både kalde sig skuespillerinde, instruktør, producer og alenemor, og søndag den 2. december fylder hun 50 år.

Liu begyndte for alvor sin skuespillerkarriere i starten af 1990'erne. Her spillede hun flere små roller i serier såsom "Beverly Hills" og "Skadestuen".

Da hun i 1997 var til audition til en rolle i den finurlige tv-serie "Ally McBeal", gjorde Liu et så stort indtryk på seriens manuskriptforfatter, at han skabte den karakter, der blev til den intrigante Ling Woo, kun for hende. En rolle, Lucy Liu senere blev nomineret til en Emmy for.

Efterfølgende er Liu blevet kendt som agenten Alex i den hårdtslående powerpige-film "Charlie's Angels", som den dødsensfarlige lejemorder O-Ren Ishii i Quentin Tarantino-braget "Kill Bill" og som den kidnappede prinsesse Pei Pei i Jackie Chans western, "Shanghai Noon".

Gennem årene er det altså blevet til et hav af mindeværdige roller for den Emmy-nominerede skuespillerinde.

Men sit livs rolle indtog hun i august 2015, da hun som 46-årig blev mor for første gang til sønnen Rockwell Lloyd, som kom til verden ved hjælp af en rugemor.

På daværende tidspunkt fortalte Lucy Liu jublende om sin nye rolle i talkshowet "Today".

- Hver dag er som et mirakel og en drøm - særligt fordi dagene er så forskellige.

De seneste år har Lucy Liu primært været at finde i Sherlock Holmes-serien "Elementary", som fra 2019 kører på syvende sæson. /ritzau