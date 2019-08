Seniorkonsulent Tommy Bjerregaard fylder 65

Seniorkonsulent Tommy Bjerregaard, Patriotisk Selskab i Odense, fylder 65 år søndag den 1. september.

Tommy er en dygtig og engageret medarbejder, der brænder for det, han laver, og udviser en stor loyalitet over for kunderne. En loyalitet, der også går den anden vej rundt.

Han har stor ekspertise og erfaring inden for svineøkonomi og repræsenterer Patriotisk Selskab i det internationale agri benchmark pig-samarbejde - heraf har han en god føling med markedet.

Derudover arbejder han bl.a. med skat og driftsøkonomi.

Som kollega er Tommy vellidt. Han er humoristisk og med til at holde humøret højt - og så er han ærlig og siger altid sin mening.

Tommy har en merkonom i skatteret og er uddannet landbrugstekniker.