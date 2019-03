Sejleren, der vandt kuriøst OL-guld, fylder 40

For mange sportsudøvere rangerer det som det ypperste at vinde en OL-guldmedalje. Det blev en realitet for sejleren Jonas Warrer, der fredag den 22. marts fylder 40 år.

Måden, det skete på i sommeren 2008, var i den spektakulære ende for den dengang 29-årige Warrer.

Sammen med Martin Kirketerp lå Warrer i position til at vinde OL-guld inden den sidste sejlads i 49er-klassen i Beijing, men duoens båd blev ramt af et uheld, og masten knækkede, og så måtte der tænkes kreativt.

De to danskere lånte uden at få lov af løbsjuryen en konkurrerende båd fra Kroatien, og i den lykkedes det at sejle guldet hjem med en syvendeplads, selv om parret var sejlet agterud af feltet i den sidste sejlads.

- Når jeg tænker på det i dag, så giver det stadigvæk gåsehud, sagde Jonas Warrer til Ritzau, da det i august sidste år var ti år siden.

- Jeg kan huske, da vi bagefter gav hånd til spanierne, så sagde styrmanden, at det her vil ændre jeres liv. Jeg tænkte ja-ja, men på mange måder, så har det defineret mange af de ting, jeg har lavet efterfølgende.

- Jeg sejler stadigvæk, og det var måske tvivlsomt, om jeg havde gjort det, hvis vi ikke have vundet guld, fortalte Warrer.

Han er fortsat i gang i 49eren og deltog sidste år ved VM i Aarhus med en ny makker. Warrer var også med i 2016 ved OL i Rio, og håbet er også at sejle i Tokyo om halvandet år. /ritzau