Sanne Djursfeldt kan fejre 40-års jubilæum

Sygeplejerske Sanne Djursfeldt, født den 15. oktober 1958, kan søndag den 1. september fejre sit 40-års jubilæum på Odense Universitetshospital.

Sanne Djursfeldt er ansat på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, hvor hun er særligt tilknyttet det gastroenterologiske team. Hun har gennem årene kvalificeret sig inden for sit felt ved at gennemgå dels efteruddannelse for sygeplejersker i kontinens, København, og dels uddannelsen til uroterapeut ved Göteborg Universitet, Sverige.

Ligesom Sanne Djursfeldt kan skrive talrige studiebesøg og kongresdeltagelser i ind- og udland på sit cv. Således har hun opnået en høj ekspertise i at varetage sygeplejen til børn og unge med svære afføringsproblemer, inkontinens, stomi og medfødte misdannelser i mavetarmsystemet.

Sanne Djursfeldt er en ressourceperson indenfor sit område og har en vigtig og værdsat funktion i at dele viden og erfaring med kolleger på tværs af Børne- Ungehospitalets afsnit.

Hun modtog i 2010 DSR's firkløverpris for sit forebyggende arbejde og store engagement.

Sanne Djursfeldt markerer sit jubilæum med en reception fredag den 6. september i H.C. Andersen Børne - og Ungehospital.