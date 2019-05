Så er de klar til at ordne din have

Uddannede anlægsgartnere fra Kold College: Mikkel Mølgaard Pentikainen Balck, Odense, (Torneløkke Svendborg), Charlotte Fønsskov Demant Eriksen, Middelfart, (Holmegaard Anlægsgartner Aps, Brenderup Fyn), Mads Olsen, Odense, (Anlægsgartner Kristian Præst, Odense), Nicolai Plauborg Rasmussen, Odense, (Birkely A/S, Nyborg), Freja Liv Rosander, Odense, (Stougaard Anlæg og Pleje Aps, Svendborg), Lars de Claville Henriksen, Odense, (Drift og Anlæg, Rengøring Odense), Anders Høybye Pedersen, Nyborg, (Oknygaard A/S Odense), Nahdine le Fevre Werner, Bogense, (Hededanmark A/S Odense).