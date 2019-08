SH Group i Svendborg har ansat René Bertelsen som head of marine service.

René Bertelsen kommer fra Wärtsilä, hvor han igennem mere end 20 år har ageret som service manager, project manager, design manager, support manager og global sales manager.

Alle positioner har været inden for serviceområdet, som er udviklet markant under Bertelsens ledelse. De seneste år har han således opbygget nye forretningsområder i service, og optimeret eksisterende områder med et blik for det globale marked.