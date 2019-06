S. Guldfeldt Nielsen A/S har ansat Janick Rahr Ullerlund

S. Guldfeldt Nielsen A/S i Odense har ansat Janick Rahr Ullerlund som projektleder.

Med sin strukturerede og målrettede tilgang til opgaverne bliver Janick tilknyttet virksomhedens nye sag SDU DIAS (Danish Institute of Advanced Studies), hvor han sammen med projektleder Palle Bjerg skal være med til at opføre et nyt eliteforskningscenter for Syddansk Universitet.

Janick er 28 år og kommer fra en lignende stilling i Munck Civil Engineering, hvor han har været en del af opførelsen af Odense Letbane.