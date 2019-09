Robert Mugabe, der var Zimbabwes leder i mere end 30 år, er død

Robert Mugabe er blevet mødt med international fordømmelse på grund af sin undertrykkelse af Zimbabwes hvide mindretal.

Samtidig er han af sorte indbyggere blevet anset som en frihedshelt, der havde stor og afgørende betydning for Zimbabwes selvstændighed.

Fredag morgen dansk tid begyndte meldingen om hans død at florere i medier verden over. Han blev 95 år.

Mugabe ledte Zimbabwe i mere end 30 år frem til efteråret 2017, hvor han gik af efter et militærkup. Han havde da regeret Zimbabwe siden 1980. De første syv år som premierminister, fra 1987 til 2017 som præsident.

Mugabe tilbragte sine sidste år som pensionist.

Hans afgang i efteråret 2017 har ikke skabt bedre forhold i Zimbabwe. Fra sit otium kunne han følge sine landsmænds trængsler, der ofte har kogt over i voldelige demonstrationer mod regeringen.

På det seneste har den tidligere leders helbred også fået opmærksomhed, og flere gange har han været på hospitalet.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters afgik Mugabe ved døden i Singapore, hvor han efter sigende skal have modtaget lægelig behandling i årevis.

Højtstående embedsmænd har sagt, at han blev behandlet for grå stær og har afvist vedholdende rygter om, at han led af prostatakræft.

Det er fortsat uvist, hvad han rent faktisk døde af.

Mugabe kunne dog trøste sig med, at han til det sidste nød folkelig støtte. Blandt sine egne regnes Mugabe for helten, der befriede landet fra det hvide mindretalsstyre.

Han blev født ind i en fattig familie i den daværende britiske koloni Sydrhodesia.

Kun få sorte kunne dengang skrive, men det lykkedes Mugabe at komme i skole og blive skolelærer.

I 1951 bestod han sin første universitetseksamen, og siden fulgte ikke færre end syv universitetsgrader.

Efter studierne gik han ind i politik og blev i 1963 leder af oprørsbevægelsen Zanu.

Mugabe blev i 1964 idømt ti års fængsel af det daværende hvide mindretalsstyre. Da han blev løsladt, etablerede han i Mozambique en oprørsbevægelse, der efter syv års kamp i 1980 gjorde en ende på det hvide styre.

Zanu vandt landets første demokratiske valg i 1980. Han var den første afrikanske leder, der førte krig mod den hvide befolkning, og som derefter gennemførte en forsoningspolitik med de tidligere hvide magthavere.

Mugabe opfordrede i første omgang også hvide farmere til at blive i Zimbabwe. Men senere, da økonomien blev værre, spillede melodien anderledes. Hvide farmere fik deres jord konfiskeret og blev smidt ud af landet.

Den dårlige økonomi førte også til, at Mugabes politiske modstandere følte hans vrede.

Det menes, at tusinder af politiske modstandere blev fængslet eller dræbt under Mugabe-styret. /ritzau