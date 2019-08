René Hamann-Boeriths har prøvet meget som tophåndboldspiller og haft mange store oplevelser. En af de værre var ved at koste livet for både Rene Hamann-Boeriths og hustruen Conny for et par måneder siden. På 50-årsdagen er begge bare glade for at være i live og i øvrigt på vej til et andet liv. Boligen ligger nu i Silkeborg, hvor tre job venter. De to til René.