Publicistisk direktør død efter ulykke på mountainbike

Viceadministrerende og publicistisk direktør i Bonnier Publications Jens Henneberg er afgået ved døden efter en ulykke.

Det oplyser Bonnier Publications i en pressemeddelelse.

Lørdag styrtede Jens Henneberg under en tur på mountainbike i Silkeborg-området. Selv om redningsmandskabet fik bragt Henneberg til Skejby Sygehus, var skaderne på nakkehvirvlerne for omfattende.

Jens Henneberg blev 60 år.

Jesper Buchvald, administrerende direktør i Bonnier Publications, udtaler, at "Jens var et usædvanligt menneske".

- Hans store nysgerrighed og appetit på at opdage verden gjorde ham til et meget vidende menneske, som altid var spændende at være i selskab med. Alle, som har arbejdet med Jens, ved, at hans passion og engagement rakte over ufatteligt mange interesseområder og altid med et godt blik for den menneskelige faktor.

- Vi har mistet en afholdt og en ekstraordinært talentfuld kollega i Bonnier Publications. Men det største tab er for hans familie, og det er hans kone og tre døtre, som er i vores tanker i denne stund, siger Jesper Buchvald i pressemeddelelsen.

Bonnier Publications udgiver en lang række magasiner - blandt andet Illustreret Videnskab, National Geographic, I Form og Gør Det Selv.

Medievirksomheden skriver, at Jens Henneberg gennem flere årtier har været en central drivkraft i forhold til at udvikle og forme magasinerne i Bonnier Publications.

"En utrættelig ambassadør for det gode, inspirerende og engagerende indhold," lyder det. /ritzau