Prodi har stadig øje på Bruxelles

Topposterne i EU har længe været noget, der synes forbeholdt mænd. Også da Romano Prodi var formand for EU-Kommissionen fra 1999 til 2004. Men sådan skal det ikke være, mener også Prodi fra Italien.

I maj var han en af de 70 tidligere europæiske toppolitikere, erhvervsfolk og intellektuelle, der skrev under på en opfordring til, at stats- og regeringscheferne får nogle kvinder med i EU-ledelsen. Blandt andre skrev tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt og EU-kommissær Margrethe Vestager også under.

Vestager lagde selv billet ind på posten som kommissionsformand, men den gik til en anden kvinde, nemlig tyske Ursula von der Leyen. Men Vestager bliver vicekommissionsformand.

Så Prodi kan måske glæde sig på sine gamle dage. Han fylder 80 den 9. august, og selv om der er gået nogle år, siden han var med ved de tungeste skriveborde i EU, så følger han stadig med i udviklingen.

I marts blev han interviewet af tv-stationen Euronews, og her konstaterede han, at brexit "virkelig er noget rod". Men han noterede også, at forhandlingerne var gået anderledes, end han lige havde troet. Han havde ventet, at Storbritannien ville være samlet over for et splittet EU. Det viste sig at være modsat.

Prodi kender til store begivenheder i EU. Han var kommissionsformand, da euroen blev indført, og også da EU's store østudvidelse fandt sted.

Hjemme i Italien kender de ham også som premierminister og en lidt tør rival til højrefløjspolitikeren Silvio Berlusconi, der optræder noget mere farverigt end Prodi. Romano Prodi regnes for grundlægger af det politiske centrumvenstre i Italien. Han er uddannet jurist og økonom.

Han fik første gang en hovedrolle i italiensk politik i 1996, da han blev regeringsleder. Derefter kom tiden i Bruxelles, og da han vendte hjem, gik han igen ind i italiensk politik. I 2006 vandt han over Berlusconi, og så blev Prodi premierminister endnu en gang. I 2008 faldt hans regering dog igen på grund af en korruptionssag hos en af Prodis mindre koalitionspartnere. Det gav på ny plads for Berlusconi.

Efter valgnederlaget har Prodi haft flere poster i FN, og han forsøgte i 2013 forgæves at blive Italiens præsident.

Romano Prodis stilfærdige og tænksomme personlighed har blandt politiske fjender givet ham øgenavnet 'Mortadellaen', som er navnet på den noget karakterløse kødpølse fra Prodis elskede Bologna.

Men den politiske veteran har sandsynligvis ikke det fjerneste imod at blive kædet sammen med hjembyen, hvor han bor med sin kone, Flavia Franzoni, der også var hans ungdomskæreste. /ritzau