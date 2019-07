Præsten for det hele fylder 80

Det er ikke et job, der hører til de letteste. Men Sayyid Ali Hosseini Khamenei er en erfaren herre.

Han har været Irans åndelige leder i 30 år nu, og i den periode er landet gået fra den ene krise til den anden.

Han har også livserfaring. Den 16. juli fylder han 80 og sidder stadig i det magtfulde job, der giver ham det sidste ord i Iran.

Og han har politisk opbakning. Avisen Teheran Times refererede den 18. juni et åbent støttebrev til Khamenei. Det skete på et tidspunkt, da krisen mellem USA og Iran atter maste sig på, fordi to tankskibe var blevet ramt af eksplosioner i Golfen. 210 af de 290 medlemmer af Irans parlament skrev under på, at Khamenei "viser værdighed, visdom og erfaring".

Khamenei har studeret shia-islam i årevis. Som ung læste han på præsteseminarer i sin hjemby, Mashhad. Senere kom han til den hellige by Najaf i Irak og til Qom i Iran, hvor han mødte ayatollah Khomeini, der i 1979 førte an i den islamiske revolution i Iran.

Khamenei blev ayatollah Khomeinis forsvarsminister og fra 1981 til 1989 præsident - altså i den periode, da og Irak lå i en blodig krig. I øvrigt blev han i 1981 udsat for et attentat, der betyder, at han ikke har kræfter i sin højre arm.

Da Khomeini døde i 1989, valgte præsterne i Eksperternes Råd Khamenei til landets nye øverste leder. Han har posten i en urolig periode for Iran, som er ramt af sanktioner på grund af striden om landets atomprogram. USA har trukket sig ud af atomaftalen, og aftalen vakler, selv om de øvrige europæiske underskrivere samt Kina stadig er med.