Poul Esben var der for sine piger

Poul Esben Nielsen blev født i Årslev Mark på Midtfyn, hvor han voksede op med sine forældre og sine to søstre.

Som ung mand var drømmen at blive landmand. Astma, som Poul Esben Nielsen havde lidt af siden barndommen, forhindrede ham dog i at gennemføre uddannelsen. I stedet uddannede han sig til bogholder.

Den beslutning førte Poul Esben Nielsen til Midtfyns Jernstøberi, hvor han blev ansat som bogholder. Han nåede at holde 25-års jubilæum, men i 1992 blev han ramt af en hjerneblødning, der gjorde ham lam i den ene side. Sygdommen førte Poul Esben Nielsen midlertidigt ud af arbejdsmarkedet. Takket være genoptræning og lysten til fortsat at være i gang blev han ansat i distributionen på Fyns Amts Avis i Svendborg. Her arbejde Poul Esben Nielsen, indtil han gik på pension i en alder af 65.

Poul Esben Nielsen blev i 1972 gift med Else, som han bosatte sig i Ringe med. De fik døtrene Jette og Lykke. Parret gik fra hinanden i 2002.

Poul Esben Nielsen var en far, der fulgte sine piger tæt. Han trænede dem i fodbold, fra deres tid som miniputter til de blev dameseniorer. Også når døtrene brugte deres tid på ridning og håndbold, var han med.

Poul Esben Nielsen beskrives af sine nærmeste som et ordensmenneske, der satte stor pris på, at der var styr på alt, ikke mindst i sine mapper. Han var en stille og rar mand, som for sine nærmeste udgjorde en tryg base. At Poul Esben Nielsen var stolt af sine ni børnebørn, lagde han aldrig skjul på, og der var altid en is i fryseren, når de besøgte ham i Ryslinge.

Poul Esben Nielsen døde den 14. december efter at være blevet ramt af en hjerneblødning i november.

Han efterlader sig sine børn, svigerbørn og børnebørn.

Begravelsen har fundet sted fra Årslev Kirke.