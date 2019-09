Paolo Caserotti udnævnes til professor i træning og sundhed på SDU

Cand.scient., ph.d. Paolo Caserotti (54), Institut for Idræt og Biomekanik, Leder af Center for Aktiv og Sund Aldring, Syddansk Universitet (SDU) er blevet udnævnt til professor.

Paolo Caserotti har dedikeret en stor del af sin forskning til at undersøge effekten af aldring, stillesiddende adfærd, daglig fysisk aktivitet og forskellige typer af struktureret trænings indflydelse på den neuromuskulære funktion, funktionsevner og risikoen for funktionstab blandt ældre.

Paolo Caserotti har en europæisk kandidatgrad i Aging and Physical Activity samt en kandidatgrad i idræt fra University of Motor Science i Rom (Forot Italico).

Han har opnået en ph.d.-grad ved Syddansk Universitet samt tilbragt 3,5 år som postdoc på the Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry (LEDB), National Institute of Health, National Institute of Aging (NIA), Bethesda, Washington USA.

Han har været ansat som special volunteer ved NIA indtil 2017 og har på nuværende tidspunkt flere internationale samarbejder, med f.eks. NIA, University of Pittsburgh og University of Motor Science, Rome. Paolo Caserotti har siddet i bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab siden 2016.

Paolo Caserotti er opvokset i Rom og flyttede til Danmark efter at have afsluttet sin europæiske kandidatuddannelse. Han bor i Fredericia med sin kone, Gitte, og to piger, Nicoline (13) og Alberte (17).